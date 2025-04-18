محافظ الجيزة يحدد سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلي بـ210 والتجاري 420 للمنازل والمنشآت شاملًا خدمة التوصيل

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارا بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للمنشآت وذلك في ضوء قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٨٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعديل سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.

ونص قرار محافظ الجيزة على تحديد سعر بيع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلي والتجاري لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين بحيث يكون سعر الأسطوانة تسليما من أرض المستودع بالنسبة للأسطوانة المنزلية بقيمة ٢٠٠ جنيه ويتم بيعها خارج المستودع لأقصى مسافة بقيمة خارج المستودع ٢١٠ جنيهات للوحدة شاملا خدمة التوصيل.

كما يتم بيع الأسطوانة التجارية تسليما من أرض المستودع بقيمة ٤٠٠ جنيه للوحدة وخارج المستودع لأقصى مسافة بقيمة ٤٢٠ جنيها شاملا خدمة التوصيل.

"النجار "يطالب المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والإبلاغ فورا عن أي مخالفات

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد لبيع الأسطوانة المنزلية والتجارية وعدم السماح بالمتاجرة بها في السوق السوداء.

كما طالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والإبلاغ فورا عن أي مخالفات أو تجاوزات في بيع أسطوانات الغاز لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك على الخطوط التالية ٣٣٤٦٥٠٤٨ / ٣٣٤٦٥٠٤٦ بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣.