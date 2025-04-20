مفاضلة بين روزة وجوميز.. كولر يبلغ الأهلي بالرحيل نهاية الموسم

أصبح "خليفة" السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الشغل الشاغل لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وشركة الكرة بالقلعة الحمراء بعدما تم الاستقرار على نهاية مسيرة "كولر" مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

خليفة كولر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم ملف المدير الفني الجديد في ظل ضيق الوقت قبل مشاركة الفريق التاريخية في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

وعلمت “البوابة” أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أبلغ إدارة النادي بالرحيل في الفترة المقبلة سواء في حال التتويج بدوري أبطال أفريقيا أو عدمه وأن المدير الفني أصبحت أيامه معدودة في القلعه الحمراء.

وجاء قرار مارسيل كولر في ظل الهجوم المتواصل من الجمهور ضد المدير الفني في الفترة الأخيرة وهو ما أغضب “كولر” الذي يرى أن استمراره مع الفريق أصبح يمثل ضغوطات كبيرة رغم الإنجازات التي حققها مع الأهلي ولكن انقلاب الجمهور بسبب تراجع الأداء أمر غير مفهوم حتى لو فاز الفريق بالبطولات.

“روزه” الخيار الأول للخطيب وشركة الكرة تفضل “جوميز”

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن هناك مناقشات بين محمود الخطيب رئيس النادي وشركة الكرة لحسم ملف المدير الفني الجديد حتى يتولي المهمة في أقرب وقت وقيادة معسكر الأهلي في أمريكا قبل المشاركة في مونديال الأندية 2025.

وقال مصدر لـ"البوابة" إن الخطيب يفضل التعاقد مع الألماني ماركو روزه لقيادة الفريق خلفا للمدرب السويسري مارسيل كولر، رغم الراتب المالي الكبير الذي طلبه المدرب الألماني للموافقة على تدريب الأهلي.

في المقابل تميل شركة الكرة بالأهلي للتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي ومدرب الزمالك السابق، والذي يقدم نتائج مميزة في الدوري السعودي كما أنه ليس بغريب على الكرة المصرية ويمتلك طموحات وخبرات كبيرة كما أنه لن يكلف خزينة النادي مبالغ كبيرة مثل الألماني ماركو روزه.

ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفني الجديد في أقرب وقت خاصة أنه في حال خروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيرحل مارسيل كولر قبل نهاية الموسم.

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة صن داونز

ويبدأ الفريق تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الإياب ضد صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في حملة الدفاع عن لقب الأميرة الأفريقية.

في شأن مختلف قررت إدارة النادي الأهلي توجيه الشكر المغربي يحيى عطية الله مع نهاية الموسم وعدم تفعيل بند شراء عقده بعد انتهاء إعارته من نادي سوتشى الروسى في ظل عدم قناعة مسئولى النادي بإمكانيات اللاعب الذي ظهر بمستوى متواضع كما أنه كثير الإصابات والتي كان آخرها تمزق في العضلة الخلفية سيغيب بسببها لنهاية الموسم.