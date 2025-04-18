ندوة ورحلة توعوية وتثقيفية لطلاب مدرسة الأمل للصم بديرب نجم

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، على الدور الذى توليه الدولة لذوى الإحتياجات الخاصة بإعتبارهم عناصر فعالة ومشاركة فى نهضة الوطن ولهم كل الحقوق فى الرعاية والإهتمام وأن مصر من أهم الدول التى يُشاد بها فى العمل الإجتماعى بوجه عام خاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم والإيمان التام بما لديهم من قدرات وإمكانيات اذا ما توافرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة.

الاحتفال باليوم العالمي للتراث

أشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام إلى إنه إحتفالا باليوم العالمى للتراث الذى يوافق ١٨ أبريل من كل عام، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا تم تنظيم ندوة توعوية ورحلة تثقيفية و تعليمية إلى منطقة آثار تل بسطا، حيث بدأت فعاليات البرنامج بمدرسة الأمل للصم بمدينة ديرب نجم وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ١٠٠طالب وطالبة.

وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج و أنه بمثابة النداء و الرسالة التى يريد كل أصم و أبكم إيصالها إلينا وأن الكلمات تعبر عن شعور كل أصم و أبكم يحاول الإندماج فى المجتمع كغيره فهم حقاً (قادرون بإختلاف).

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.