صوامع الشرقية تواصل استقبال محصول القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ١٢٢٢ طنا، موضحاً أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

شروط تسليم القمح للشون والصوامع

من جانبه أوضح الأستاذ عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية انه عند استلام الاقماح يراعي استلام القمح المحلي طبقا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك .

ومتابعه انتظام العمل بالصوامع والبناكر والهناجر والشون ومراكز التجميع .

ويتم استلام درجات النظافة المختلفة في نفس الخلية بالنسبة للصوامع والبناكر وفي لوطات منفصلة ومنتظمة بالنسبه للهناجر والشون و مراكز التجميع وفي حالة وجود أي عقبات يتم الابلاغ عنها .

جميع الأقمـاح الموردة إلى الشون المجهزة للتخزين تكون في فوارغ جوت جيدة أو مستعملة ١ وفي حالة الحاجة المستعمله ٢ تكون بحالة جيدة ويكون الجوال سليم للتعبئة اما بالنسبة للصوامع والبناكر فيتم التوريد صب او فوارغ بلاستيك على ان تكون وزن الفارغة البلاستيك ١٢٠ جرام ووزن الفارغة الجوت ١.١٢٥ كيلو جرام .