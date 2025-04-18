بعد خفض الفائدة.. تعرف على أعلى 4 شهادات ادخار بعائد متغير في البنوك

تعتزم البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إعادة تسعير منتجاتها الادخارية ذات العائد المتغير خلال الأسبوع المقبل، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25%.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، خلال اجتماعه أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.5%.

أبرز 4 شهادات ادخار متغيرة العائد المتاحة حاليًا

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” أسعار الفائدة علي أبرز 4 شهادات ادخار متغيرة العائد المتاحة حاليًا في البنوك بعد قرار خفض الفائدة:

البنك الأهلي المصري: الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد متغير يبلغ 25.25% يصرف ربع سنويًا، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

بنك مصر: شهادة ادخار ثلاثية بعائد يومي متغير يبلغ 25%، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

بنك الكويت الوطني – مصر: يقدم شهادة بعائد 26% يُصرف ربع سنويًا لمدة 3 سنوات، وبحد أدنى 1000 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: يطرح شهادة ثلاثية بعائد متغير يصل إلى 24.75% شهريًا، أو 25.75% سنويًا، مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه.

اجتماعات داخل البنوك لبحث تعديل أسعار الفائدة على الشهادات والقروض

من جانبه، صرح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) بالبنك ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث تعديل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، بما يتماشى مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية.

كما كشف بنك مصر عن نية لجنة الأصول والخصوم لديه عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرارات مماثلة بخصوص تسعير الشهادات، بما يتواكب مع خفض الفائدة من قبل "المركزي".