موعد مباراة القادسية ضد النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة القادسية ضد النصر في الدوري السعودي، التي تقام مساء اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.

يحل فريق النصر بقيادة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، ضيفًا على نظيره القادسية بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

مباراة القادسية ضد النصر

ويستضيف فريق القادسية نظيره النصر في مواجهة حاسمة يسعى من خلالها الطرفان لتحقيق الفوز وتعزيز موقعهما في سلم الترتيب، حيث يطمح رفاق رونالدو في الوصول إلى النقطة 60، ليواصل ملاحقة الهلال وصيف الترتيب حتى الآن في الدوري السعودي، بينما يأمل زملاء الجابوني بيير إيمريك أوباميونج تحقيق الانتصار على العالمي؛ من أجل العودة إلى المربع الذهبي من جديد.

ويدخل النصر مباراته ضد القادسية وعينه على النقاط الثلاث، طامحًا في تضييق الخناق على المتصدر والوصيف، خاصة بعد تعثر الاتحاد في الجولة ذاتها أمام الفتح.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث برصيد 57 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف و8 نقاط عن المتصدر.

ويأتي رفاق كريستيانو رونالدو إلى هذه القمة بمعنويات مرتفعة عقب تحقيق انتصارين متتاليين على الغريم التقليدي الهلال بثلاثة أهداف لهدف، ثم الفوز على الرياض بهدفين لهدف في الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي.

القادسية ضد النصر

على الجانب الآخر، يستقبل فريق القادسية، صاحب الأرض والجمهور، كتيبة النصر وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة.

ويطمح بنو قادس لتحقيق الفوز في هذه المواجهة القوية من أجل التقدم في سباق المنافسة بين فرق المقدمة وحجز مقعد مؤهل للمسابقات الآسيوية في الموسم المقبل.

موعد مباراة القادسية ضد النصر

وحددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعد مباراة القادسية ضد النصر، لتنطلق صافرة بداية اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية

وتكون جماهير كرة القدم السعودية على موعد مع بث مباشر وحصري لأحداث هذه المباراة المثيرة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وتحديدًا على قناة SSC SPORT HD1، القناة الناقلة لمواجهة القادسية ضد النصر المرتقبة.

ويتولى المعلق الرياضي البارز فهد العتيبي مهمة الوصف والتعليق على أحداث مباراة النصر والقادسية اليوم، ليضفي بصوته المميز حماسًا إضافيًا على أجواء القمة المرتقبة.