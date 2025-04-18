أسعار الدواجن اليوم في مصر 18-4-2025

الجمعة 18/أبريل/2025 - 01:01 م

شهدت أسعار الدواجن والمنتجات المرتبطة بها في السوق المصري اليوم حالة من التباين بين الأسعار المعلنة والتنفيذية، وسط استمرار التحركات اليومية نتيجة تغيرات العرض والطلب.

سجل سعر اللحم الأبيض المعلن نحو 76 جنيهًا للكيلو، بينما جاء السعر الفعلي المنفذ في الأسواق عند 75 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة. أما اللحم الساسو فقد بلغ الحد الأدنى لسعره 80 جنيهًا للكيلو، فيما وصل أعلى سعر له إلى 81 جنيهًا.

وفيما يخص أسعار الكتاكيت، فقد أعلنت شركات إنتاج الكتاكيت عن تفاوت واضح، حيث بلغ الحد الأدنى لسعر الكتكوت الأبيض 45 جنيهًا، في حين وصل السعر الأعلى إلى 51 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض الناتج عن القطعان ما بين 34 جنيهًا كحد أدنى و34.5 جنيهًا كحد أقصى.

أما الكتكوت الساسو البيور فقد استقر سعره بين 13 و14 جنيهًا، وهي نفس الأسعار التي سجلها الكتكوت الساسو العادي، دون وجود اختلاف يُذكر بين النوعين في التعاملات اليومية.

وبالنسبة لأسعار البيض، فقد تراوحت كرتونة البيض الأبيض ما بين 108 جنيهات كحد أدنى و110 جنيهات كحد أقصى، بينما بلغ سعر البيض الأحمر بين 113 و115 جنيهًا للكرتونة. أما البيض البلدي، فقد تراوح سعر الكرتونة بين 91 و92 جنيهًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالبط، فقد سجل سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد أعلى مستوى له عند 43 جنيهًا، دون الإعلان عن سعر أقل لهذا النوع في تداولات اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف نسبيًا من منطقة لأخرى، وقد تتغير بشكل يومي تبعًا لحركة السوق ومدى توافر المعروض، إضافة إلى العوامل المؤثرة في الإنتاج مثل أسعار الأعلاف وتكاليف التشغيل وحالة الطقس.