مصرع سيدة وإصابة 17 عاملًا في حادث سير بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 17 عاملا في حادث سير انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل محور سمالوط بالمنيا.

انقلاب سيارة

تلقي اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء احمد الحيني مساعد مدير امن المنيا والمشرف علي مركز سمالوط، ويتضمن الإخطار وقوع حادث سير بمدخل محور سمالوط اثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال.

حالة وفاة ومصابين

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ حيث تبين وفاة سيدة تدعي " منال قطب عبد الباسط"، واصيب كلا من ( رمضان محمد السيد50 سنة و حسن دكروري عبد الحميد 30 سنة، وساميه عبد الوارث عبد الحميد 30 سنة، وايه شعبان ابراهيم 20 سنة، وناجحه عبد السلام محمد 35 سنة، وهاله محمد علي 33 سنة، وملك جمال سعيد 15 سنة، وشخص مجهول الاسم والعنوان، وثريا عبد المنعم عبد اللطيف احمد 35 سنة، وسلمي عبد المنعم عبد اللطيف 32 سنة، وصبحي رجب عبد الحكيم ابو زيد 58 سنة فلاح، وشعبان محمد علي 59 سنة فلاح، وثريا حسب الله عبد الوهاب 35 سنة، وهاله محمد نور 18 سنة، وصباح خلف كامل 55 سنة، واحمد صبحي رجب 18 سنة، وشخص اخر مجهول الاسم في غيبوية، وجميعهما مقيمين بمركز مغاغة.

ونقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مستشفي سمالوط التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى اندبت الدكتور مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي علي الجثمان.