الداخلية تنظم المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة من الإتجار فى المخدرات تحت شعار "التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمى"إستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تحليل السياسات القائمة ومناقشة الأًطر القانونية المنظمة لإحكام الرقابة المالية فى ظل التحول الرقمى، تجفيف منابع المخدرات من خلال مجابهة جرائم غسل الأموال، تعظيم أوجه الإستفادة من التعاون بين الجهات المعنية "دوليًا ومحليًا" فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، تبادل الخبرات وتوفير منصة للحوار والوقوف على أفضل التجارب فيما يخص مواجهة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات كذا الإرتقاء بالمستوى التدريبى للقائمين على مكافحة تلك الجرائم.

تعزيز أوجه استخدام الذكاء الإصطناعى والتقنيات الحديثة لكشف أنماط غسل الأموال



وقد تناول المؤتمر العديد من المناقشات الهامة وإنتهى لعدد من التوصيات الهامة أبرزها (تعزيز أُطر التعاونى المحلى وإستثماره لتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات – تعزيز أوجه إستخدام الذكاء الإصطناعى والتقنيات الحديثة لكشف أنماط غسل الأموال المستحدثة – رفع مستوى الوعى الجماهيرى من خلال وسائل الإعلام المتعددة، وإطلاق منصات شكاوى رقمية للمواطنين للإبلاغ عن تلك الجرائم ).

وقد لاقت أعمال المؤتمر مردودًا إيجابيًا لدى المشاركين، لما إنعكس خلال فعاليات المؤتمر عن حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون الفعال لمواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية بشتى صورها والارتقاء بالآداء الأمنى من منظور علمى.