رئيس وزراء ماليزيا يدعو رئيس المجلس العسكري في ميانمار إلى احترام وقف إطلاق النار

دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم /الجمعة/ رئيس المجلس العسكري في ميانمار إلى احترام وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد أواخر الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال محادثات عقدها إبراهيم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مع رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج في العاصمة التايلاندية (بانكوك)، وذلك وفقا لما نقلته شبكة “تشانيل نيوز آشيا” في نشرتها.

وأكد إبراهيم أهمية وقف إطلاق النار في ميانمار، وأيضا السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع أرجاء البلاد.

وكان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار قد أعلن وقف إطلاق النار بشكل مؤقت من أجل تسريع جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال، مشيرا إلى أن هذا سيستمر حتى 22 من شهر أبريل الجاري.

وقد تسبب الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7.7 درجة في مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، بالإضافة إلى إلحاق الأضرار بعشرات المباني وتدمير البنية التحتية.. كما امتد أثره لما يزيد على ألف كيلومتر تقريبا إذ شعر به السكان في تايلاند المجاورة وأوقع هناك 22 حالة وفاة غالبيتهم كانوا من العمال في موقع بناء.

