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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائب الرئيس الأمريكي يزور إيطاليا في أعقاب محادثات ترامب وميلوني

جيه دي فانس
جيه دي فانس
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وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم (الجمعة) إلى العاصمة الإيطالية روما للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. 

ومن المقرر أن يلتقي فانس مع ميلوني في وقت لاحق من اليوم في مكتب رئيسة الوزراء في قصر كيجي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

ويأتي لقاء فانس وميلوني بعد محادثات ميلوني الإيجابية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس الخميس، والتي عززت الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رسوم واشنطن الجمركية. ومن المقرر أن يلتقي فانس أثناء تواجده في روما أيضا مع وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين.. 
 

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