شيماء سيف وزوجها يودعان الفنان سليمان عيد لمثواه الأخير.. فيديو

وصلت منذ قليل الفنانة شيماء سيف وزوجها، إلي المسجد الكبير بالمجمع الاسلامي بالشيخ زايد، لوداع الفنان الراحل سليمان عيد وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وتوفي عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة، ونقل إلي المستشفي لكن باءت محاولات إنقاذه بالفشل.

وكتب عبدالرحمن نجل الفنان سليمان عيد، في منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «أبويا في ذمة الله ، إنا لله وإن اليه راجعون.. صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد والجنازة بعد الصلاة مباشرة لوكيشن المسجد».