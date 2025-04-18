مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم «البوابة نيوز» لقرائها دليلًا شاملًا لأبرز المباريات، التي تقام اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، سواء في الدوريات العربية مثل الدوري السعودي والقطري أو الأوروبية مثل الدوري الإسباني.

ويشهد اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، ختام منافسات بطولة الدوري القطري، وذلك بإقامة مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري نجوم قطر، والتي يشارك بها 3 محترفين مصريين، هم: محمود حسن تريزيجيه مع الريان، أحمد عبد القادر مع قطر، حمدي فتحي مع الوكرة.

مباريات اليوم في الدوري القطري

الريان ضد قطر 5.30 بتوقيت القاهرة (beIN Sports HD 4)، الكأس القطرية 4.

الشمال ضد الوكرة 5.30 بتوقيت القاهرة (الكأس 5).

السد ضد الأهلي 5.30 بتوقيت القاهرة (الكأس 1)،

الخور ضد الدحيل 5.30 بتوقيت القاهرة (beIN Sports HD 3)، الكأس 2).

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الخلود ضد ضمك 6.05 بتوقيت القاهرة (SSC EXTRA 1 SD)، (SSC EXTRA 2 HD).

الأهلي ضد الفيحاء 6.20 بتوقيت القاهرة (SSC EXTRA 1 HD).

القادسية ضد النصر 8.00 بتوقيت القاهرة (SSC1 HD).

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إسبانيول ضد خيتافي 9.00 بتوقيت القاهرة (beIN Sports HD 3).

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

رين ضد نانت 8.45 بتوقيت القاهرة (beIN Sports HD 4).