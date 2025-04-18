الكرملين: لا اتصالات مقررة مع ترامب هذا الأسبوع

أعلن الكرملين، أنّ روسيا تسعى جاهدة لضمان مصالحها وهي منفتحة على الحوار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مفاوضات سلام ومناقشة صعبة



وذكر الكرملين، أنّه لا اتصالات مقررة مع الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية انتهت صلاحيته.

وذكر الكرملين، أن هناك بعض التطور في مفاوضات السلام لكن تظل المناقشات صعبة، مشيرًا، إلى إمكانية تنسيق محادثة على الفور بين الرئيسين بوتين وترامب إذا لزم الأمر.

وأكد، أنّ موسكو لم تسمع دعوات من الدول الأوروبية للسلام في أوكرانيا وترى فقط دعوات للعسكرة.