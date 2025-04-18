أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

الجمعة 18/أبريل/2025 - 12:26 م

سجلت أسعار حديد التسليح في السوق المصري اليوم الجمعة، تباينًا بين مختلف الشركات المنتجة، وسط حالة من الاستقرار النسبي في مستويات العرض والطلب.

أسعار حديد التسليح في السوق المصري

جاء حديد عز في مقدمة الأسعار، مسجلًا أعلى سعر في السوق، حيث بلغ سعر الطن 39,000 جنيه، وهو ما يعكس مكانته كأحد أكبر وأقدم المصانع العاملة في مجال إنتاج الحديد في مصر.

أما حديد بشاي، فقد سجل سعر الطن 38,500 جنيه، يليه حديد العتال بسعر 38,000 جنيه للطن. كما بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 37,300 جنيه، فيما وصل سعر حديد المصريين إلى 37,000 جنيه للطن.

وفي شريحة الأسعار المتوسطة، جاء سعر طن حديد المعادي عند 36,500 جنيه، بينما سجل كل من حديد الكومي وحديد عطية نفس السعر، بواقع 36,000 جنيه للطن لكل منهما.

أما حديد العشري، فقد بلغ سعره 35,800 جنيه للطن، في حين سجل حديد بيانكو وحديد سرحان السعر الأقل بين الشركات المُعلنة، حيث بلغ سعر الطن لكل منهما 34,000 جنيه.

تشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق الحديد، رغم الفروقات بين الشركات، والتي تعود إلى عوامل تتعلق بتكاليف الإنتاج، ومدى الاعتماد على الخامات المحلية أو المستوردة، بجانب السياسات التسعيرية الخاصة بكل مصنع.

كما تلعب ظروف السوق العالمية وتغيرات أسعار المواد الخام والطاقة دورًا مهمًا في تحديد الأسعار النهائية المطروحة للمستهلكين والمُطورين العقاريين.