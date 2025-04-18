وزير النقل يعلن إنشاء 3 موانئ جديدة في مصر

زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية، ميناء جدة الإسلامي و الذي يعتبر الميناء الرئيسي للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر ويخدم حركة التجارة كما يخدم ويستقبل حجاج بيت الله الحرام القادمين من كافة أنحاء العالم.

ويتميز بموقعه المميز على خطوط الملاحة العالمية، إذ يربط بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا وحيث تبلغ مساحة الميناء 12,5 كم2. ويشتمل على 62 رصيفا.و 4 محطات ويضم خدمات لوجستية متكاملة من معدَّات مناوَلة ومستودعات وساحات وتموين السفن بالوقود، ونظام نَقْل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، مما يسرع في حركة دوران السفن.

رافق الوزير الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل للنقل والخدمات اللوجستية وبحضور السفير ايهاب ابوسريع سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.

وخلال الجولة تم تفقد المحطات بالميناء بدءا من محطتي مناوَلة الحاويات وكذلك تفقد المنطقة المتكاملة التي تمثِّل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير وكذلك ‌محطتي البضائع العامة وحوضي إصلاح السفن وصيانة القِطَع البحرية.و أرصفة للخدمات البحرية من قُطُر بالإضافة إلى زيارة ‌صالات استقبال الحجاج والمعتمرين والزوَّار المجهَّزة بشكل متكامل.وكذا المحطة المجهزة لركاب السفن السياحية «الكروز.

حيث يعد ميناء جدة الإسلامي بوابة لاستقبال ومغادرة سفن الكروز داخل السعودية لأهميته الكبيرة ، وقرب المسافة الفاصلة بينه وبين مراكز الأنشطة السياحية بمحافظة جدة، إضافةً إلى إطلالته على ساحل البحر الأحمر، كما تم خلال الجولة

استعراض الخطوط الملاحية الجديدة العابرة للقارات التي تطلقها المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي تهدف الى زيادة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب، وتوظيف موقع المملكة الإستراتيجي كمحور ربط للقارات الثلاث.

نقلة نوعية في النقل البحري

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على إن هناك أهمية كبيرة للتكامل بين الموانىء البحرية والربط البحري بين الجانبين خاصة مع التطور الكبير في منظومة النقل البحري في مصر والسعودية . مشيرا إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لنحقق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري حيث تم انشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء.

كما تم انشاء ارصفة ومحطات جديدة ليصبج اجمالي اطوال الارصفة 100 كم ارصفة وحواجز امواج بطول 50 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية حتى يتمكن قطاع الموانئ من استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و 400 مليون طن بضاعة ، كما تمكن قطاع النقل البحري في مصر من جذب اكبر 6 خطوط ملاحية عالمية (MSC , MEARSK CMA CGM , HAPAG LOYED ,COSCO ,EVERGREEN) وجذب أكبر 7مشغلين عالمين (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS و ايه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي) وذلك في إطار خطة تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.