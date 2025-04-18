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الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

صلوات الجمعة العظيمة تُرفع من كاتدرائية مارمرقس الرسول بالبلينا

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تُقام صلوات البصخة المقدسة الخاصة بيوم الجمعة العظيمة من داخل كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بالبلينا، حيث يجتمع المصلون في خشوع وتضرع، وسط أجواء يملؤها الحزن المقدس والتأمل في آلام المسيح.

ويُبَث الطقس مباشرة بالتزامن مع سواعي الجمعة العظيمة، إذ تُتلى قراءات الأناجيل الأربعة، وتُرفع الصلوات بلغتها القبطية التقليدية، في أقدس أيام أسبوع الآلام.

الجمعة العظيمة.. حين تلتقي السماء بالأرض في لحظة فداء

الكاتدرائية تكتسي بالسواد، والمذبح مغطى بالستور السوداء، فيما يتفاعل الشعب مع لحظات دفن المسيح الرمزية في نهاية اليوم، في استعدادٍ روحي لسبت النور فجرًا، والاحتفال بقيامة السيد المسيح المجيدة وفقاً للعقيدة المسيحية.

أسبوع الآلام البصخة المقدسة الجمعة العظيمة كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بالبلينا