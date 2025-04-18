مصرع وإصابة 4 عمال بحادث تصادم بصحراوي البحيرة| صور

لقي عامل مصرعه، وبينما أصيب 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم لسيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية مع أخرى تمناية بطريق الخدمات بالكيلو 71 بالطريق الصحراوي ( القاهرة – الإسكندرية)، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

بلاغ بالحادث

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تصادم لسيارة نقل مع أخري تمناية، بالطريق الفرعي " الخدمات"، بالكيلو 71 بالطريق الصحراوي ( القاهرة – الإسكندرية) وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 3 أخرين، ودفعت هيئة الإسعاف بـ 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفي أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم وجثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابين هم كل من: "أحمد فوزي السيد خليفة،(27 عامًا)، ومقيم بجناكليس، مصاب باشتباه خلع بالكتف الايمن وما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، عبدالرحمن أنور حمد، (20 عامًا)، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، فارس عبدالعال،( عامًا)، مصاب بجروح وكدمات"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم بالمستشفي.

وفيما أسفر الحادث عن وفاة "يوسف إبراهيم سيد خليفة"، (17 عامًا)، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي أبو المطامير المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة طالب ثانوي بحادث تصادم لقطار

لقي طالب بالصف الثاني الثانوي مصرعه في الحال، قبل قليل، دهسا أسفل عجلات قطار، خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وتم نقل أشلاء الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث دهس قطار لطالب أثناء عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمارة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة أحمد ماهر زويل، 16 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، وتم نقل أشلاء الجثمان إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي دمنهور العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي تولت باشرت التحقيقات في الحادث.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وبيان أسبابها وظروفها وملابساتها، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان بمعرفة أهليته عقب الإنتهاء من تقرير الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.