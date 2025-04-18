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الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بقيمة 21 مليون جنيه.. خلال 24 ساعة ضبط قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة

جرائم الإتجار غير
جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد على (21 مليون جنيه).  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات

يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

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