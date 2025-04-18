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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بحمل أسلحة بيضاء في الاسكندرية

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام بعض الأشخاص بحمل أسلحة بيضاء حال استقلالهم دراجة نارية بمنطقة المعمورة بالإسكندرية.

ضبط المتهمين بحمل أسلحة بيضاء في الاسكندرية 


بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية ومُستقليها (3 طلاب – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية) وتبين عدم حمل قائدها ثمة تراخيص، وعثر بحوزتهم على (2 سلاح أبيض) وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة حال مشاركتهم فى حفل عرس.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية ومستقليها. 

فيديو مواقع التواصل الاجتماعي حمل أسلحة بيضاء إستقلالهم دراجة نارية المعمورة بالإسكندرية عرس راجة نارية بمنطقة المعمورة بالإسكندرية