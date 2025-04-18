ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

“اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك”.. صلاة تتردد بكنيسة مارمرقس فيصل بالجمعة العظيمة

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رددت كنيسة مارمرقس بحي فيصل اليوم، خلال صلوات الجمعة العظيمة، كلمات اللص اليمين: “اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك”، التي ظهرت على شاشات العرض داخل الكنيسة، وسط صمت وخشوع عمّ المكان.

وتحولت الكنيسة إلى مساحة روحية خالصة، اكتست جدرانها بالأقمشة السوداء التي تعكس الحزن المقدس، وامتلأت بمصلين من كل الأعمار، بعضهم واقف والآخر جالس بتأمل، والجميع يشارك في لحظة روحية عميقة استحضرت مشهد الصلب وآلام السيد المسيح.

الجمعة العظيمة.. يوم الحزن الممزوج بالرجاء

أقيمت الصلوات في إطار طقس الجمعة العظيمة، أحد أبرز أيام أسبوع الآلام، حيث تتلو الكنيسة قراءات من الأناجيل الأربعة، وتُرفَع الصلوات والترانيم التي تعبّر عن الألم، ولكنها أيضًا تفتح باب الرجاء في القيامة والخلاص.

وتستعد الكنيسة لاختتام الأسبوع الروحي بسبت النور، ثم الاحتفال بعيد القيامة المجيد فجر الأحد.

أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك الإحتفال بعيد القيامة المجيد السيد المسيح