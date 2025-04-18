وصول جثمان سليمان عيد إلى المسجد الكبير بالشيخ زايد.. فيديو

وصل جثمان الفنان سليمان عيد إلى المسجد الكبير بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة ، وسط حالة الصدمة غير المتوقعة، وحالة من الحزن بين أهله وأصدقائه والمجتمع الفني.

وتوفي في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، إثر أزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز 64 عامًا، حيث تعرض لأزمة صحية في منزله، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولكن فشلت محاولات إنقاذه.

وكتب عبدالرحمن نجل الفنان سليمان عيد، في منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «أبويا في ذمة الله ، إنا لله وإن اليه راجعون.. صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد والجنازة بعد الصلاة مباشرة لوكيشن المسجد».