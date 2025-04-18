ضبط المتهم بالترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد خرطوش

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد خرطوش وضبط مرتكب الواقعة



الترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد خرطوش



فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الترويج لبيع أسلحة بيضاء وبنادق صيد خرطوش.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك الصفحة المشار إليها (مقيم بالإسكندرية) وبحوزته (هاتفه المحمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم من خلال طلبه منهم إرسال مبالغ مالية قيمة شحن الأسلحة لهم وعقب ذلك يقوم بحظر حساباتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.