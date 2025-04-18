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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط  3 تشكيلات عصابية وسيدة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين والهواتف والمساكن بالقاهرة 

صور المتهمين
صور المتهمين
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سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 3 تشكيلات عصابية وسيدة لقيامهم بسرقة متعلقات المواطنين والهواتف والمساكن بمناطق متفرقة .

5 وقائع سرقة

تعود البداية عندما تم ضبط عاطلين ، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسوب "الخطف"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مسروقات لدى عميلهما سيىء النية فنى صيانة ،  مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه.

 

كما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامها بسرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية ،  بطاقة بنكية، من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" ، وبحوزتها المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة.

وفى منطقة الظاهر تم ضبط عاطلين ،  لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الظاهر ، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطلين ،  لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسوب "قطع الأسلاك"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية –"مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة" تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيلات عصابية سرقة الأجهزة الأمنية