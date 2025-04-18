سقوط  3 تشكيلات عصابية وسيدة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين والهواتف والمساكن بالقاهرة 

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 3 تشكيلات عصابية وسيدة لقيامهم بسرقة متعلقات المواطنين والهواتف والمساكن بمناطق متفرقة .

5 وقائع سرقة

تعود البداية عندما تم ضبط عاطلين ، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسوب "الخطف"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مسروقات لدى عميلهما سيىء النية فنى صيانة ، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه.

كما تم ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامها بسرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية ، بطاقة بنكية، من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" ، وبحوزتها المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة.

وفى منطقة الظاهر تم ضبط عاطلين ، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الظاهر ، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسوب "قطع الأسلاك"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية –"مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة" تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.