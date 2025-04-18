قائد القوات البرية الإيراني: سنوجه ردا ساحقا على أي تهديد

أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، انهم سيوجهون ردا ساحقا على أي تهديد نتعرض له خلال جزء من الثانية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

ونقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلي، القول إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، سافرا سرا إلى باريس بهدف لقاء ستيف ويتكوف، مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، قبيل جولة ثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلي أن الهدف من اللقاء هو التأثير في الموقف الأمريكي التفاوضي وتوضيح وجهة نظر إسرائيل.