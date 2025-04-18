ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

قائد القوات البرية الإيراني: سنوجه ردا ساحقا على أي تهديد

الجيش الايراني
الجيش الايراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، انهم سيوجهون ردا ساحقا على أي تهديد نتعرض له خلال جزء من الثانية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

ونقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلي، القول إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، سافرا سرا إلى باريس بهدف لقاء ستيف ويتكوف، مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، قبيل جولة ثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلي أن الهدف من اللقاء هو التأثير في الموقف الأمريكي التفاوضي وتوضيح وجهة نظر إسرائيل.

الجيش الإيراني القاهرة الاخبارية القوات البرية تهديد البرية