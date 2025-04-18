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الجمعة 18 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكثف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين

ضبط 43583 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 43583 مخالفة
ضبط 43583 مخالفة مرورية متنوعة
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ضبط 43583 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (43583) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
(742) مخالفة السير بدون تراخيص.
(16) دراجة نارية مخالفة.
(32149) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(7) مخالفات موقف عشوائى.
(573) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(4) مخالفات شروط التراخيص.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وزارة الداخلية حملاتها المرورية المرور ضبط 43583 مخالفة مرورية متنوعة