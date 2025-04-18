غدا.. قطع المياه عن قرية الجزيرة الشرقية ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه نظراً للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه الدهابية بمركز ببا، فقد تقرر قطع المياه عن قرية الجزيرة الشرقية وتوابعها غدا السبت 19 أبريل 2025 اعتباراً من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، ولمدة 12 ساعة.

تطهير محطة معصرة نعسان

كما أعلنت الشركة أيضا عن ضعف المياه عن مركز ومدينة اهناسيا وقرى الحمام ودنديل بمركز ناصر ، اعتباراً من الساعة 10 صباح غد السبت 19 أبريل الجاري وحتى الساعة 10 مساء يوم الأحد التالي 20أبريل الجاري، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه معصرة نعسان القديمة بمركز اهناسيا

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع وضعف الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة ،مناشدة المواطنين ، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.