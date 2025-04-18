وسط حضور كبير.. البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية المرقسية

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك وسط حضور مهيب من المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة، وجموع من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقد فُتحت أبواب الكاتدرائية منذ السابعة صباحًا، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة، شملت التأكد من حمل بطاقات الدعوة، والالتزام التام بتعليمات خدام الكشافة خلال الدخول والخروج، حفاظًا على النظام العام وسلامة المصلين.

وشهدت الصلوات طقوس الجمعة العظيمة التي تُعد من أقدس أيام الأسبوع المقدس في الكنيسة القبطية، حيث تم رفع بخور باكر وقراءة نبوات العهد القديم، يليها قراءة الأناجيل الخاصة بساعات صلب السيد المسيح، وسط أجواء روحية خشوعية وتأملية.

ومن المقرر، أن تختتم الكنيسة صلوات الأسبوع المقدس بقداس عيد القيامة المجيد، مساء غد السبت، وسط استعدادات روحية وتنظيمية مكثفة.