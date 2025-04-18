محافظ بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لــ1100حالة في 8 تخصصات بقافلة للصحة

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة"على مدى يومي "الأربعاء والخميس 16و17 أبريل 2025"بقرية الأنصار مركزاهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، عظام، أسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة، فقد تم الكشف على 113 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 78، معمل طفيليات 32، حالات الأشعة العادية 1، تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج ، موجات فوق صوتية 23 حالة .

الكشف وتوفير العلاج لــ 1100 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

ومن جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لـ 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا ،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 300 مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3278خدمة.

وتجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة،حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.