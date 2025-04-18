صوت “اذكرني يا رب” يعلو في كنائس بني يوسف في ذكرى الصليب

رتلت كنائس إيبارشية بني يوسف، خلال صلوات الجمعة العظيمة، كلمات أصيلة من التراث الروحي القبطي، حيث تعالت الأصوات قائلة:

«لَمّا أبْصَرَ اللِّصُّ رَئيسَ الحَياةِ عَلَى الصَّليبِ مُعَلَّقًا قالَ: لَوْلا أنَّ المصْلوبَ مَعنا إلهٌ مُتَجسِّدٌ، ما كانَت الشَّمسُ أخْفَتْ شُعاعَها ولا الأرْض ماجَت مُرتَعدةً».

كلمات تمتلئ بالإيمان والتأمل، ختمها المصلون بنداء اللص التائب: «اذْكُرْنى يا رَبُّ مَتَى جِئتَ فى مَلَكوتكَ»، لتتحول الكنيسة إلى لوحة خشوعية تعكس عمق المعاني الروحية للجمعة العظيمة.



طقوس مهيبة في أسبوع الآلام.. وسجود أمام الصليب

شارك شعب الإيبارشية في الصلوات التي امتدت لساعات طويلة، حيث قرئت الأناجيل الأربعة وتوالت السجدات أمام الصليب في لحظات خشوع صامتة.

وزينت الكنائس بالسواد حدادًا على صلب السيد المسيح، فيما ازدادت الأجواء روحانية بترانيم أسبوع الآلام التي حملت مشاعر الحزن والتسليم لمحبة الله.