ads
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة الأنبا مقروفيوس بدير الجنادلة تتأمل في محبة الله خلال صلوات الجمعة العظيمة

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأملت كنيسة الأنبا مقروفيوس بدير الجنادلة خلال صلوات الجمعة العظيمة في كلمات إنجيل يوحنا (3:16): «لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ».

وقد شكّلت هذه الآية محور العظة والتأملات التي قدمها الكهنة، مؤكدين أن الجمعة العظيمة ليست فقط ذكرى للآلام، بل إعلان صريح عن محبة الله غير المشروطة للبشرية.
 

الجمعة العظيمة في دير الجنادلة.. صمت وسجود وتأمل

امتلأت أروقة الكنيسة بالمصلين الذين شاركوا في طقوس الجمعة العظيمة، وسط أجواء خشوعية خاصة. وركّزت العظات على قيمة التضحية الإلهية، وضرورة التأمل في محبة الله المعلنة على الصليب. وتخللت الصلوات قراءات إنجيلية وأناشيد حزينة تعبّر عن الحزن الروحي المصاحب لهذا اليوم.

الجمعة العظيمة مصلين العظات