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الجمعة 18 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وزير الداخلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد القيامة المجيد

البطريرك الأنبا إبراهيم
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
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بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد. 

جاء بها:

"بمناسبة عيد القيامة المجيد، يطيب لي، وهيئة الشرطة أن أبعث لكم، وطائفة الأقباط الكاثوليك، بخالص التهاني والأمنيات معربًا عن مكنون اعتزازي وتقديري، راجيًا استمرار مأمول الترابط بين النسيج الوطني المصري، لنستكمل في تلاحم تعجز عن وصفه الكلمات، مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ، قيم السمو، والحضارة، والنماء".

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الأنبا إبراهيم أسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك عيد القيامه المجيد