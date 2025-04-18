تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بمدينة الفاشر غرب البلاد.

وبالأمس، قال مجلس الأمن الدولي، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في شمال دارفور السودانية، لا سيما في مدينة الفاشر وما حولها.

وذكر مجلس الأمن الدولي في بيان له: “ندين هجمات قوات الدعم السريع المتكررة على الفاشر ومخيم زمزم للنازحين”.

وبيًن مجلس الأمن الدولي، أن التقارير الصادرة أوضحت أن هجمات قوات الدعم السريع أدت إلى مقتل 400 مدني بينهم أطفال و11 عامل إغاثة.



ودعا مجلس الأمن الدولي، إلى محاسبة قوات الدعم السريع على هجماتها بحق المدنيين والأطفال في السودان.

كما جدد مجلس الأمن الدولي مطالبه لميليشيا لدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر داعية إلى مجددًا إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في السودان، مطالبين أطراف النزاع في السودان باحترام وحماية العاملين بالمجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم.

وأكد مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، إلى جميع المناطق في السودان.