هجوم بسكين في سكسونيا الألمانية.. جريحان وتوقيف مشتبه به بعد طعن امرأة وموظف في متجر

تعرض شخصان للطعن في هجوم وقع أمام متجر في مدينة روخليتس التابعة لولاية سكسونيا الألمانية، أمس الخميس، مما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة. ورغم الطبيعة العنيفة للهجوم، أكدت الشرطة أن حياة المصابين ليست في خطر حاليًا.

تفاصيل الهجوم

وفقًا للشرطة، يشتبه في أن الهجوم نفذه شاب في الثالثة والعشرين من عمره، والذي تم القبض عليه فورًا بعد الحادث. الحادث وقع في منطقة تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمالي كمنيتس، تحديدًا عند مدخل أحد المتاجر في مدينة روخليتس. ووفقًا للمعلومات الأولية، كان المشتبه به جالسًا بالقرب من المدخل عندما غادرت امرأة في التاسعة والخمسين من عمرها المتجر، ليباغتها فجأة ويهاجمها بالطعنات.

رد فعل سريع

كان هناك شهود عيان في الموقع، حيث صرخت إحداهن طلبًا للمساعدة، مما دفع موظفًا في متجر مجاور، يبلغ من العمر 18 عامًا، للركض نحو مكان الهجوم والمساعدة في إنقاذ المرأة. إلا أن الموظف تعرض هو الآخر للطعن، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. في نفس الوقت، تدخل عدد من المارة للسيطرة على المشتبه به حتى وصول الشرطة.

التحقيقات والأسباب المحتملة

أوضحت الشرطة أن المشتبه به كان ممنوعًا من دخول المتجر الذي وقع فيه الهجوم، بعد أن طلبت إحدى الموظفات منه المغادرة في وقت سابق من يوم الحادث. ورغم القبض عليه، لا تزال خلفية الجريمة غير واضحة، وتعمل السلطات على التحقيق في الملابسات الدقيقة للحادث.

أثناء عملية اعتقال المشتبه به، قاوم بشدة، حيث قام باللكم والركل لأفراد الشرطة، ما يعكس تطورًا إضافيًا في تصرفاته العنيفة. التحقيقات ما تزال جارية للكشف عن دوافع الهجوم ومعرفة المزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث.