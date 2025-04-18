رئيس جامعة قناة السويس يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن أطيب الأمنيات لقداسته بدوام الصحة والعطاء، وللكنيسة المصرية بدوام التوفيق في أداء رسالتها الوطنية والروحية السامية.

الأعياد الدينية تمثل الترابط والتوائم بين أبناء الوطن

كما أعرب "مندور" عن تهانيه القلبية لجميع الإخوة الأقباط في مصر، مؤكدا أن الأعياد الدينية تمثل مناسبة وطنية تُجسد عمق التلاحم والتآخي بين أبناء الوطن، مشيدًا بروح الوحدة التي يعيشها الشعب المصري في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يرسخ دعائم المواطنة الكاملة والمساواة بين جميع أبناء الشعب.

الجامعه نموذج للتاخي بينابناء الوطن

وخصّ رئيس الجامعة بالتهنئة أبناء جامعة قناة السويس من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من الإخوة الأقباط، مشيدًا بدورهم البناء داخل الجامعة، وما يسهمون به من جهد وإخلاص في دعم مسيرة العلم والمعرفة، مؤكدًا أن الجامعة تظل نموذجًا يُحتذى به في التعايش والمحبة بين جميع أطياف المجتمع.