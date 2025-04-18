نائبا "الزراعة" و"الإيفاد" يتفقدان مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا

قام جوتشي وو (Mr. Guoqi Wu)

نائب رئيس الصندوق الدولي التنمية الزراعيه (إيفاد) للشؤون المؤسسية عقب مباحثاته مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة في محافظة المنيا.

وجاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد عبد القادر رئيس مكتب الايفاد في مصر والدكتور هاني درويش رئيس جهاز تحسين الأراضي والمدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعيه المستدامه SAIL، حيث بدا اللقاء بعرض فيلم وثائقي عن انجازات المشروع خلال ال 10 سنوات الماضية.

منحة للمرأة الريفية

وتخللت الزياره توزيع عدد 26 منحة للمرأة الريفية ( اغنام) لمساعدة المرأه المعيلة لزيادة دخلها وتحسين سبل معيشتها.

كما تم لقاء مع عدد من المنتفعين الحاصلين على تدريب مهنى من خلال المشروع مثل الملقحين الصناعيين والتدريب على اعمال الكهرباء.

وشملت الزيارة أيضًا أعمال تطوير الري لمحطة 14 بخط طرفا بغرب سمالوط والتي تعمل من خلال الطاقة الشمسية ، والاطلاع على هذا النظام الذي يساعد في التحويل لنظم الري الحديث والتغلب على مشاكل نقص المياة والمناوبات.

جولات تفقدية

كما تفقد نائب رئيس الإيفاد ونائب وزير الزراعة والوفد المرافق حقل ارشادي بالطاقة الشمسية لمزارع من المنتفعين من أعمال تطوير الري المشار اليها ، وتم لقاء منتفعي المدارس الحقلية حيث تحدث المزارعون المشاركين في المدرسه الحقلية عن الاستفادة التي تناولتها المدرسة وكيف اثر ذلك في زياده الإنتاجية وتعزيز الدور الإرشادي الزراعي.

كما شملت الجولة تفقد مدرسه تعليم اساسي بقرية الجهاد بمنطقه غرب الفشن والتي انشأها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة(سيل) بالتعاون مع هيئة الابنية التعليمية حيث استقبل طلاب المدرسة الوفد بالاناشيد الوطنية والورود.

وتم اختتام فعاليات الزيارة بتفقد مبنى الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصر بمنطقة غرب الفشن والتي قام المشروع بإنشائها حيث تم تسليم معدات زراعية لهذه الحمعية لمساعد المنتفعين في جميع الاعمال الزراعية.

وأثنى السيد (جوتشي وو) بالأنشطة والانجازات التي شاهدها على ارض الواقع وكيف ان مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة متميز مقارنة بالمشروعات إلى قام بزيارتها في دول اخرى خلال مسيرة عمله في الايفاد

والجدير بالذكر ان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الآراضي كان قد استقبل وفدا رفيع المستوى من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد برئاسة (جوتشى وو) نائب الرئيس المساعد لإدارة الخدمات المؤسسية بالصندوق وبحث معهم المشروعات الزراعية المشتركة بين الوزارة والصندوق.

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