محافظ المنوفية : إزالة 475 حالة تعدٍ منذ بدء المرحلة الثالثة من أعمال الموجة الـ25

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 475 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاقها في 5 إبريل الجاري، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .



وأوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة حالة تعدي على أملاك دولة (مبانى ) علي مساحة 143م2 ، و إزالة 58 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ( زراعة خاصة) علي مساحة 5568م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 59 حالة بناء مخالف علي مساحة 5536 م2 تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية و إزالة 14 حالة بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة 1208 م2 ، و 261 حالة تعدى أخرى مبانى على مساحة 12925 و 82 حالة تعدى أخرى زراعة بمساحة 2 فدان و8 قيراط وذلك بنطاق المراكز والمدن.

متابعة يومية لملف الإزالات



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بتكثيف المرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة .



جدير بالذكر أن الموجه الــ 25 يتم تنفيذها علي 3 مراحل ، حيث انتهت المرحلة الأولى والتي بدأت في 8 واستمرت حتى 28 فبراير الماضي ، والمرحلة الثانية في 8 مارس الجاري حتى 28 من نفس الشهر ، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 5 وحتي 25 إبريل 2025.