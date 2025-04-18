حالة الطقس اليوم الجمعة 18 أبريل في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس اليوم الجمعة



كما يشهد اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية و على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القـناة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 19 درجة.





حالة الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الجمعة 18 أبريل حتى الأربعاء 23 أبريل، حيث هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة، ويسود.

طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت الأرصاد إلى أنه يشهد من اليوم الجمعة 18 أبريل إلى الأحد 20 أبريل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وعلي السواحل الشمالية الشرقية ومدن القـناة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة



وأضافت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 _ 32 درجة والصغرى 18_20 درجة وجنوب الصعيد من 37_39 درجة، و الصغرى من 20_ 22 درجة.

وأوضحت الأرصاد أنه من الاثنين 21 أبريل إلى الأربعاء 23 أبريل، يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.