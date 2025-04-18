من الآلام إلى الرجاء.. كنيسة العذراء تبدأ رحلة الجمعة العظيمة نحو القيامة

احتشد المصلون صباح اليوم داخل كنيسة العذراء ومارمرقس؛ بمنطقة فيصل، محافظة الجيزة للمشاركة في صلوات الجمعة العظيمة، وسط أجواء يسودها الحزن والخشوع، حيث أحيت الكنيسة واحدة من أقدس المناسبات في السنة القبطية، والتي تُسترجع فيها آلام وصلب السيد المسيح، وسط حضور شعبي واسع وطقوس روحانية مهيبة.

الجمعة العظيمة: يوم الحزن المقدس في قلب أسبوع الآلام

بدأت الصلوات في الصباح الباكر و تستمر لساعات طويلة، حيث تخللتها قراءات متتالية من الأناجيل الأربعة تروي مراحل الآلام، من القبض على المسيح وحتى دفنه، وأقيمت الصلوات أمام أيقونة المسيح المصلوب التي وضعت وسط الكنيسة وزينت بالزهور والشموع، في مشهد يملؤه الصمت والخشوع.

الآلاف يشاركون.. والكنيسة تتحول إلى مسرح للحزن المقدس

اصطف المصلون من كل الأعمار داخل الكنيسة، بعضهم واقف وآخرون راكعون في خشوع، يرددون الترانيم والطلبات التي تتلى في هذا اليوم الفريد، وحرصت السيدات على ارتداء أغطية الرأس، بينما ارتدى الجميع ملابس قاتمة اللون تعبيرًا عن الحزن.

وعُلقت الأقمشة السوداء في أركان الكنيسة، في إشارة إلى حالة الحداد الروحي، فيما عُلقت شاشات إلكترونية لعرض نصوص الصلوات والتأملات الروحية، لتيسير المتابعة على الحضور، ووسط صمت تام، سجد الجميع أمام الصليب في صلاة الساعة السادسة التي تتحدث عن صلب المسيح.

الكنيسة تستعد لسبت النور واحتفالات القيامة

مع انتهاء الجمعة العظيمة، تبدأ الكنيسة استعدادها لسبت النور، الذي يُحتفل به مساء السبت، تمهيدًا لعيد القيامة المجيد، ويتوقع أن تشهد الكنيسة احتفالات ضخمة تبدأ من مساء السبت وتستمر حتى صباح الأحد.