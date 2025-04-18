أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. أداء إيجابي للبيتكوين وارتفاع ملحوظ في سولانا

شهدت العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الجمعة 18 ابريل تبايناً في الأداء، حيث سجلت بعض العملات الكبرى ارتفاعات طفيفة، بينما تراجعت أخرى بنسب محدودة، وسط استمرار الزخم في السوق الرقمية العالمية.

البيتكوين تعزز مكاسبها

حافظت عملة البيتكوين (BTC) على مكاسبها، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.15% لتصل إلى 84,602.7 دولاراً، بقيمة تداول يومية تجاوزت 20.89 مليار دولار، لتُشكل نحو 34.45% من حصة السوق، فيما بلغت قيمتها السوقية الإجمالية 1.68 تريليون دولار.

إيثريوم تتراجع قليلاً

أما الإيثريوم (ETH)، فقد تراجعت بنسبة 0.58% لتُسجل 1,586.05 دولاراً، بقيمة تداول يومية بلغت 11.08 مليار دولار، وحصة سوقية تبلغ 18.5%، وقيمة سوقية إجمالية بلغت 192.04 مليار دولار.

تيثر مستقر مع تقلب طفيف

استقرت عملة التيثر (USDT) عند مستوى 0.9994 دولاراً، بتراجع طفيف بنسبة 0.02%، مع تداولات يومية تخطت 45.39 مليار دولار، لتُشكل الحصة السوقية الأعلى بنسبة 74.2% من العملات المستقرة.

سولانا ترتفع بأكثر من 15%

سجلت عملة سولانا (SOL) أداءً لافتاً بارتفاع قوي بنسبة 15.40% خلال أسبوع، ووصل سعرها إلى 134.58 دولاراً، مع تداولات بلغت 3.11 مليار دولار وقيمة سوقية وصلت إلى 69.79 مليار دولار.

أبرز التحركات الأخرى:

ريبل (XRP): تراجعت بنسبة 1.11% لتُسجل 2.0745 دولاراً، مع ارتفاع أسبوعي بـ 3.40%.

بينانس كوين (BNB): سجلت ارتفاعاً يومياً بنسبة 0.60% لتبلغ 589.50 دولاراً.

كاردانو (ADA): انخفضت بنسبة 0.10% لتُسجل 0.6158 دولاراً.

دوج كوين (DOGE): تراجعت بنسبة 0.63% لتُسجل 0.155382 دولاراً.

ترون (TRX): شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.12%، مستقرة عند 0.2444 دولاراً.

العملات الرقمية الأكثر نشاطاً

من حيث النشاط، تصدرت البيتكوين وسولانا وإيثريوم قائمة العملات الأكثر تداولاً اليوم، بينما شهدت عملات مثل OM وTRUMPo وXGR تراجعاً حاداً تجاوز 2%.

عملات شهدت أداءً مميزاً:

بيتكوين جولد سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.19% لتصل إلى 0.60 دولاراً.

عملة FIL ارتفعت بنسبة 2.10%، فيما سجلت GALA نمواً بـ 2.16%.

رغم التباين في الأداء، تُظهر الأسواق الرقمية مؤشرات على الاستقرار النسبي، مع استمرار البيتكوين والإيثريوم في قيادة السوق. ووفقاً لمحللين، فإن استقرار الأسواق العالمية وأسعار الفائدة قد يشجع على استمرار الزخم في أسواق الكريبتو خلال الأيام المقبلة.