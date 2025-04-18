تعرف على أنظمة الذكاء الاصطناعى o3 وo4-mini من OpenAI

قررت شركة OpenAI الإعلان عن نموذجين حديثين هما o4-mini و o3 ، ويأتي ذلك التطور في خطوة تحديث تقوم بها الشركة من تطوير لقدراتها في مجالات متعددة مثل العلوم الدقيقة والبرمجة والرياضيات.

وحددت الشركة النموذج o3 بأنه "الأفضل دائما في الاستدلال المنطقي" ، بينما يأتي o4-mini كخيار بسيط التكلفة يقدم نتائج مذهلة في نفس التخصصات.

ويتميز النموذجان بالحصول على استخدام جميع أدوات ChatGPT في أن واحد، مثل التصفح، تحليل الصور، تفسير الأكواد، وتوليد الرسوم، ما يجعل التعامل مع المشكلات الصعبة متعددة الخطوات أكثر دقة وسهولة من أي وقت فات.

تحليل الصور والتفكير المنطقي في وقت واحد

أفادت الشركة إن o3 وo4-mini استطاعت دمج الفهم البصري البحت مع التفكير المنطقي، إذ يمكن للمستخدمين الآن رفع مخططات يدوية، ملاحظات من السبورة، أو رسومات غير معلومة ، وسيتيح النموذج من فهم المحتوى وتحليله واتخاذ خطوات جادة لحله.

هذه القدرات تفتح وسائل حديثة في تخصصات التصميم والبحث والتعليم والتطوير البرمجي.

قفزة في الأداء والتكامل



ووصفت OpenAI هذه القفزة بأنها " أداء حديث للذكاء والاستخدام الحقيقي" ، إذ يجمع النموذجان بين قوة الاستنتاج والمنطق، وسرعة الوصول إلى الأدوات، ما ينعكس على أدائهما في اختبارات أكاديمية ومهام واقعية.

كما أعلنت الشركة عن أداة حديثة للمطورين تسمى Codex CLI، وهي واجهة أوامر تسمح للمبرمجين ربط النماذج الجديدة مباشرة بكوداتهم على أجهزتهم المحلية.

وتدعم الأداة الحديث للنموذجين o3 وo4-mini مجددا ، مع دعم GPT-4.1 قريبا.

لماذا تم إطلاق o3 بصورة مستقلة



من المهم أن نموذج o3 لم يكن يشمل الخطط الأصلية للإصدار المستقل. ففي فبراير الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، بأن o3 لن يطلق كمنتج منفصل. لكن في مطلع أبريل، نشر ألتمان تغريدة قال فيها:

"السبب الأكثر اهتماما هو أننا نستطيع أن نجعل GPT-5 أفضل بكثير مما كنا نتوقع"، كما أشار إلى صعوبة دمج كل شيء بسهولة ، مما تطلب تأجيل خطة تبسيط المنتجات بصورة مؤقتة.

النموذجان o3 وo4-mini متاحان الآن لمستخدمي خطط ChatGPT Plus وPro وTeam، بينما يتم التحضير لإطلاق نسخة أكثر تقدم تسمي o3-pro قريبا لمشتركي Pro فقط.