أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري استقرارا اليوم الجمعة، الموافق 18 أبريل 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” أبرز أسعار صرف العملات كما وردت على موقع البنك المركزي:
العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي:
شراء: 51.0534 جنيه
بيع: 51.1917 جنيه
اليورو:
شراء: 57.9660 جنيه
بيع: 58.1281 جنيه
الجنيه الإسترليني:
شراء: 67.5079 جنيه
بيع: 67.7163 جنيه
الدولار الكندي:
شراء: 36.7370 جنيه
بيع: 36.8391 جنيه
الفرنك السويسري:
شراء: 62.4659 جنيه
بيع: 62.6734 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
شراء: 35.8018 جنيه
بيع: 35.9013 جنيه
الدولار الأسترالي:
شراء: 32.4649 جنيه
بيع: 32.5681 جنيه
الكرونا السويدية:
شراء: 5.2517 جنيه
بيع: 5.2677 جنيه
الكرونا النرويجية:
شراء: 4.8421 جنيه
بيع: 4.8568 جنيه
الكرونا الدنماركية:
شراء: 7.7621 جنيه
بيع: 7.7851 جنيه
اليوان الصيني:
شراء: 6.9934 جنيه
بيع: 7.0139 جنيه
العملات العربية:
الريال السعودي:
شراء: 13.6052 جنيه
بيع: 13.6427 جنيه
الدرهم الإماراتي:
شراء: 13.8985 جنيه
بيع: 13.9384 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء: 166.4387 جنيه
بيع: 166.9983 جنيه
الريال القطري:
شراء: 13.9880 جنيه
بيع: 14.0629 جنيه
الدينار البحريني:
شراء: 135.4345 جنيه
بيع: 135.8193 جنيه
الريال العماني:
شراء: 132.5994 جنيه
بيع: 132.9757 جنيه
الدينار الأردني:
شراء: 71.9062 جنيه
بيع: 72.3046 جنيه
خفض الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أعلنت، في اجتماعها أمس الخميس، خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وعلى الإقراض إلى 28.25%، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، وذلك بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت منذ آخر خفض في 2019.