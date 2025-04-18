وزير الري يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.. صور

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، الكاتب الصحفي أحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وزير الري: دور هام للإعلام فى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء فى إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة، وإيماناً بالدور الهام للإعلام فى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، وتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناول الوسائل الإعلامية لمختلف القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن، مشيراً لدور القنوات التلفزيونية والإذاعية فى نشر التنويهات التوعوية باعتبارها أحد أهم أدوات إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن سعادته بهذا اللقاء خاصة فى ظل الأهمية الكبيرة لملف المياه، والدور المنشود من الإعلام فى تقديم محتوى هادف ينفع المجتمع وعرض معلومات مفيدة تخدم الوطن، واستعداد القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام للمشاركة فى كافة المجهودات التوعوية التى تقوم بها الوزارة.

جانب من لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووزير الري

التنسيق المشترك لإنتاج فيديوهات توعوية قصيرة لعرض معلومات مائية

وتم الاتفاق خلال اللقاء على التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة لإنتاج فيديوهات توعوية قصيرة منتجة بجودة متميزة لعرض معلومات مائية بطريقة شيقة وبسيطة، مثل شرح مفهوم المياه الافتراضية، والتى تعبر عن كمية المياه المستخدمة فى إنتاج أى منتج سواء كان هذا المنتج عبارة عن مواد غذائية أو غيرها مثل الملابس والمنتجات الصناعية، وإدراج الرسائل المائية عبر البرامج التليفزيونية والإذاعية والأعمال الدرامية بشكل ملائم ومبسط وبأفكار خلاقة ومبتكرة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الري، أبرز التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، وما تبذله الدولة من مجهودات ضخمة لتطوير المنظومة المائية وهو ما يجب أن يتكامل مع دور المواطنين فى حماية الموارد المائية من التلوث وترشيد استخدامها.

وتم استعراض مجهودات الوزارة فى مجال التوعية بقضايا المياه من خلال إطلاق حملة "على القد" خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر أكتوبر 2024 تحت رعاية كريمة من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، ومشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والرى وهى وزارات التربية والتعليم والأوقاف والثقافة والزراعة والنقل والبيئة، ومؤسسة مصر الخير، ومنظمة اليونيسيف، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، تطبيقاً لمفهوم العمل المتكامل من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامة لضمان نجاح الحملة فى تحقيق أهدافها.

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ووزير الري

التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه خلال الندوات

كما تم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين باستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية، حيث قامت الوزارة بعقد ندوات لتدريب أئمة وزارة الأوقاف وواعظى الأزهر الشريف، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات مع مشاركة ممثلين عن وزارة الرى في هذه الندوات.

كما تم التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة فى الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمى المياه والتى سيساهم علماء وزارة الأوقاف فى توجيهها لأهالى القرى والمزارعين وأعضاء الروابط مع توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الرى.

كما تم إطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية المياه، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعوية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو، والاستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه.