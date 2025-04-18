خطوة جديدة في معركة الدولة ضد السرطان.. تعاون طبي موسع للكشف المبكر عن الأورام

في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين؛ جاء توقيع بروتوكول تعاون جديد بين إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان، ليعكس هذا التوجه الاستراتيجي ويمثل نقلة نوعية في ملف الكشف المبكر عن الأورام وعلاجها. المبادرة تأتي استكمالًا للمبادرات رئاسية، التي تستهدف مكافحة الأمراض المزمنة وتحسين مؤشرات الصحة العامة، من خلال دمج مؤسسات الدولة الطبية تحت مظلة واحدة تعمل وفق أحدث النظم العالمية.

وشهدت الأيام الماضية توقيع البروتوكول بين إدارة الخدمات الطبية ووزارة الصحة والسكان، بهدف إدراج معامل البحوث الطبية وبنك الدم التابعين للقوات المسلحة ضمن منظومة مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. وأكد المسؤولون أن البروتوكول يعكس اهتمام الدولة بملف مكافحة الأورام، ويمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم صحة المواطنين.

ويأتي أهمية هذا التعاون باعتباره إضافة قوية للمنظومة الصحية الوطنية. كما يسهم بشكل مباشر في تحسين معدلات الكشف المبكر عن الأورام، وتوفير خدمات علاجية متطورة بمواصفات عالمية، مما يسهم في تحسين فرص الشفاء وتقليل نسب الوفيات.

ويمثل إدراج معامل البحوث الطبية العسكرية وبنك الدم ضمن المبادرة الرئاسية نقلة نوعية في آليات التشخيص والعلاج، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية الشاملة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

الكشف المبكر مفتاح السيطرة على الأورام

أوضح الدكتور أحمد على ، إستشاري الاورام ، لـ"البوابة نيوز"، أن المبادرات الصحية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأورام، تُعد من أكثر الآليات الطبية فعالية في تقليل نسب الوفيات الناتجة عن الأورام السرطانية. مؤكدا أن تشخيص المرض في مراحله الأولى يزيد من فرص استجابة المريض للعلاج بنسبة تتراوح بين 70 إلى 90%، وفقًا لنوع الورم ودرجة انتشاره. وأشار إلى أن الكشف المبكر يعتمد على تطبيق بروتوكولات علمية دقيقة، تشمل الفحص السريري، وتحاليل المؤشرات الحيوية، وتقنيات التصوير الطبي المتقدمة، مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وهي أدوات تمكن من رصد التحورات الخلوية قبل تحولها إلى أورام نشطة.

وأضاف أن دمج معامل القوات المسلحة المتخصصة ضمن منظومة المبادرة، يوفر إمكانيات تشخيصية ومعملية ذات جودة عالية، تسهم بشكل مباشر في تحسين معدلات التشخيص المبكر، وتقليل زمن بدء العلاج، مما يرفع نسب الشفاء، ويحسن جودة حياة المرضى.

التطعيمات الطبية ودورها في الوقاية من الأورام الفيروسية

وفي سياق متصل، أوضح الطبيب أن بعض الأورام السرطانية ترتبط بشكل مباشر بعدوى فيروسية، مثل سرطان عنق الرحم الناتج عن فيروس الورم الحليمي البشري، وسرطان الكبد الناتج عن فيروس التهاب الكبد الوبائي المزمن. وأكد أن التطعيمات الوقائية المعتمدة علميًا ضد هذه الفيروسات، مثل لقاح فيروس الورم الحليمي ولقاح فيروس التهاب الكبد، تمثل تدخلًا طبيًا استباقيًا يقلل معدلات الإصابة بهذه الأنواع من الأورام بنسبة تصل إلى 90 %.