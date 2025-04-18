ياسر صادق ينعى الفنان سليمان عيد برسالة مؤثرة

نعى الفنان ياسر صادق، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الأسبق، الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهز 64 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجأة في منزله.

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وكتب ياسر صادق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ياااااا وجع القلب يا عمري اللي ضاع مني، آه يا صديق العمر، آه يا سليمان يا حبيبي".

وتابع: "لسه كنا بنتكلم قبل العيد واتفقنا نتقابل مالحقتش أشوفك يا حبيبي كنت واحشني يا صاحبي يا عشرة عمري من أولى جامعة لحد ما تخرجنا ودخلنا المعهد سوا مثلنا وسهرنا واتفسحنا وعيشنا سوا في بيت واحد ونمنا على سرير واحد ذكريات العمر كله بتمر قدامي دلوقتي، ربنا يرحمك ويحسن إليك يا أعز الناس وأغلاهم بس ماتغلاش على اللي خلقك ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، في ذمة الله يا حبيبي، نم قرير العين تصحبك السلامة برجاء الدعاء للعزيز الغالي وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة".

ويشار إلى أن الفنان سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، بمحافظة القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره في فيلم (الإرهاب والكباب) عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، كما شارك بعد ذلك في أفلام: طيور الظلام، النوم في العسل، الباشا تلميذ، والعديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.

وكانت آخر أعمال الفنان الفنية فيلم "فار بـ7 أرواح" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2025، والمتاح حاليا بقاعات دور العرض، العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانين: محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندى موسى، محمود حافظ، وآخرون، العمل من تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.