وفاة الكوميديان سليمان عيد إثر أزمة قلبية

توفي الفنان سليمان عيد، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة في منزله.

وكتب نجله عبد الرحمن سليمان عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا في ذمة الله".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بأكتوبر.

يشار إلى أن الفنان سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961، بمحافظة القاهرة، حيث بدأ مشواره الفني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره في فيلم (الإرهاب والكباب) عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك، كما شارك بعد ذلك في أفلام: طيور الظلام، النوم في العسل، الباشا تلميذ، والعديد من المسلسلات التلفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية.

وكانت آخر أعمال الفنان الفنية فيلم "فار بـ7 أرواح" المتاح حاليا بقاعات العرض، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها.

شارك في بطولة الفيلم الفنانين: محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندى موسى، محمود حافظ، وآخرون، العمل من تأليف محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

