ادعى علاجها من السحر.. تفاصيل تحرش مدرس بطالبة داخل منزله في الشيخ زايد

تجري الجهات الأمنية بالجيزة، التحقيقات حول بلاغ يتهم مدرس بالتحرش جنسيا بطالبة داخل منزله بدعوى علاجها من السحر بمدينة الشيخ زايد، وكلفت بإحالة الطالبة إلى لجنة طبية لإجراء الفحص الطبي عليها لبيان ما تعرضت له من إصابات، كما امرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما أقر بفعلته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

خطة شيطانية

وكشفت أقوال المدرس المتهم والذي يبلغ من العمر 27 سنة، أمام جهات التحقيق، أنه كان شديد الإعجاب بالطالبة ويريد مواقعتها، فاستغل ثقتها به باعتباره مدرسها، وفكر في خطة شيطانية، وذلك بإيهامها أنها مصابة بالسحر وهو قادر على علاجها بمنزله بعدة جلسات، وبعدما انطلت الحيلة على الفتاة ذهبت معه إلى المنزل ووقع المحظور.

في البداية بدأ بتجريدها من ملابسها ومن ثم قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها عدة مرات، وحينما كانت تعترض على فعلته من باب الحياء، كان يقول لها إنها الطريقة الوحيدة لإخراج ما بها من سحر، واستمر على ذلك حتى غادرت منزله.

اعتراف صادم

وتبين من أقوال الفتاة المجني عليها أمام جهات التحقيق، أنها كانت تشعر بعدم ارتياح لما فعله المدرس وهو ما دفعها إلى مصارحة والدها بكل ما حدث، مما دفعه إلى التوجه إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد لتحرير بلاغ ضد المدرس يتهمه بالتحرش بابنته.

مدرس يتحرش بفتاة بادعاء أنها مسحورة

البداية ببلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد، من محاسب يتهم فيه مدرس بالتحرش بنجلته الطالبة بإحدى المدارس الشهيرة التابعة لدائرة القسم بعد خداعها بأنها مصابة بالسحر.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وبعد إعداد الكمائن تقين الإجراءات، تم القبض على المدرس المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لإعجابه بالفتاة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.