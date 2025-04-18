السعودية: استقبلنا 6.5 مليون معتمر.. ولا دخول لمكة دون تصريح حج بداية من 23 أبريل

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تحذيرًا عاجلًا لجميع حاملي تأشيرة العمرة بضرورة مغادرة الأراضي المقدسة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، محذرةً من أن أي تأخر يعدّ مخالفة نظامية يستوجب توقيع العقوبات المقررة.

العقوبات المقررة على المتأخرين

وأكدت وزارة الحج السعودي على وجود غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر حسب ظروف المخالفة والترحيل إلى بلد الإقامة بعد قضاء مدة العقوبة. علاوة على منع من دخول المملكة لمدة 5 سنوات، مع إمكانية الاقتصار على الترحيل الفوري دون سجن. وذلك وفي إطار استعداداتها لموسم الحج، أغلقت السلطات حدود العمرة أمام القادمين من الخارج اعتبارًا من نهاية يوم 15 شوال 1446هـ (الأحد 13 أبريل 2025)، وحددت يوم 1 ذو القعدة 1446هـ (الثلاثاء 29 أبريل 2025) آخر موعد رسمي لمغادرة المعتمرين، مع التأكيد على أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة ويعرض المخالفين للعقوبات.

واجبات شركات ومؤسسات العمرة

ودعت الوزارة الشركات إلى التأكد من مغادرة منتسبيها في المواعيد المحددة، مبينةً أن أي تقصير في الإبلاغ عن تأخر المعتمرين سيخضع الشركة لغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين.

وأعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، أن عدد المعتمرين والزوار والمصلين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان الماضي تجاوز 122 مليونًا، وأن مكة المكرمة احتلت المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر عدد الزوار الدوليين، والمدينة المنورة المرتبة السابعة في مؤشر الأداء السياحي 2024 (تقرير يورومونيتور الدولي).

وأضاف الوزير أن الربع الأول من عام 2025 شهد قدوم أكثر من 6.5 مليون معتمر وزائر من خارج المملكة (+11% عن العام الماضي)، كما ارتفع عدد ركاب قطار الحرمين السريع إلى 8.8 مليون في 2024 مقارنةً بـ3.3 مليون في 2022.

وتطرق إلى تطوير تطبيق “نسك” بإضافة مواقع تاريخية وإثرائية، و100 جولة سياحية في مكة والمدينة والطائف، بدعم أكثر من 400 مرشد، ليصل عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 18 مليون. كما أشار إلى توسعة تجربة زيارة الروضة الشريفة بحرم النبي ﷺ لاستيعاب 52 ألف زائر يوميًا، وارتفاع رضا المصلين من 57% عام 2022 إلى 81% عام 2024. وختم بالإعلان عن جاهزية أكثر من 55 موقعًا ووجهة أثرية لاستقبال المعتمرين والزوار في مكة والمدينة.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من الأربعاء 25 شوال 1446هـ (23 أبريل 2025)، يُشترط لدخول مكة المكرمة الحصول على تصريح عمل أو هوية مقيم صادرة عن الإمارة أو تصريح حج ساري، وأن آخر موعد لدخول المعتمرين هو 15 شوال 1446هـ (13 أبريل)، وآخر موعد لمغادرتهم هو 1 ذو القعدة 1446هـ (29 أبريل).

وأوضحت الوزارة أنها ستوقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” اعتبارًا من 1 ذو القعدة 1446هـ (29 أبريل) وحتى 14 ذو الحجة 1446هـ (10 يونيو 2025)، كما يمنع دخول أو بقاء حاملي التأشيرات بأنواعها كافة في مكة باستثناء حاملي تأشيرة الحج، طوال هذه المدة.