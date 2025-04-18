وزير الخارجية الأمريكي: نحاول إنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الحرب على أوكرانيا مأساوية، حيث يتم بذل جهودا كبيرة لإنهائها، مشيرا إلى أن وضع نهاية للحرب المأساوية في أوكرانيا ليس مستحيلا.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات له إلى ضرورة أن تقرر روسيا موقفها إذا كانت حقا تريد الحرب مع أوكرانيا أم السلام.

وبيًن روبيو أن واشنطن تعمل الآن على محاولة لإنهاء الحرب على أوكرانيا خلال أيام، مضيفا “ محادثاتنا في باريس بشأن أوكرانيا كانت إيجابية”.

وختم الوزير الأمريكي تصريحاته بالقول أن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ستكون جزءا من أي اتفاق.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرجي لافروف، تناولت ما وصفته الخارجية الأمريكية بـ"الخطوط العريضة لسلام دائم" في أوكرانيا.

وبحسب "فرانس برس"، أبلغ روبيو لافروف بفحوى مناقشات تجرى في باريس بشأن النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن "السلام ممكن" إذا أبدى كل الأطراف التزاما بالتوصل إلى اتفاق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو "نقل إلى نظيره الروسي الرسالة نفسها التي نقلها الفريق الأمريكي إلى الوفد الأوكراني وحلفائنا الأوروبيين في باريس: الرئيس (دونالد) ترامب والولايات المتحدة يريدان إنهاء هذه الحرب وقد عرضا على كل الأطراف الخطوط العريضة لسلام دائم".

ولفتت الوزارة إلى أن "التلقّف المشجّع في باريس لإطار العمل الأمريكي يظهر أن السلام ممكن إذا أبدى كل الأطراف التزاما بالتوصل إلى اتفاق".