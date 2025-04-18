"جوجل" تضيف ميزة أمان جديدة تماثل أيفون لهواتف أندرويد ..تعرف عليها

في خطوة تكنولوجيا جديدة دشن جوجل مجددًا في الوقت الحالي، خدمة التحديث الأمني لهواتف أندرويد، حيث يعطيها طبقة حماية إضافية تماثل ما توفره أجهزة آيفون عند فقد الهاتف، هناك العديد من المستخدمين يتعرضون لكشف وتهكير بياناتهم الشخصية أو الحسابات البنكية بعد سرقة الهاتف، لكن التحديث الجديد يهدف لخفض هذا الخطر عن طريق خدمة "إعادة التشغيل التلقائي" التي تفعل ذاتيا إذا تم قفل الهاتف لأيام متصلة.

وقف تشغيل الهاتف

في حالات السرقة، في الغالب ما يستهدف اللص وقف تشغيل الهاتف، مع ظهور خاصية استخدام بصمة الإصبع أو الوجه كأداة حماية كوسائل حماية بيومترية، يصعب على السارق تعدي على تلك الحواجز بسهولة.

لذلك، إذا رصدت جوجل أن الهاتف ظل مغلقا لمدة 72 ساعة متصلة، ستتيح الميزة إعادة تشغيل الهاتف ذاتيا، ثم يتم غلق الجهاز وتشفير البيانات تماما، ما يمنع محاولات فتحه عن طريق بصمة الإصبع أو الوجه، ويجعل الوصول إلى المحتوى صعبا جدًا دون كلمة المرور الأصلية.

الميزة الحديثة من جوجل

والميزة الحديثة من جوجل تشبه أداة "إعادة التشغيل بسبب الخمول" التي اطلقتها آبل في تحديث iOS 18.1 سابقا، والتي تستهدف تشغيل هواتف آيفون بعد وقت من عدم التشغيل لحماية بيانات المستخدم.

وبالرغم من أهمية الأداة، إلا أن جوجل تشير إلى أنها ميزة خيارية ، ويمكن للمستخدمين توقيفها من إعدادات الهاتف في حالة رغبتهم بعدم تشغيلها.

وتوضح التوقعات إلى أن الشركة ستوسع نطاق الميزة في المستقبل لتتضمن أجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد.